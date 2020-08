Terrorisme – Peine de prison requise pour un sympathisant présumé de l'EI La procureure de la Confédération a requis une peine de 34 ans de prison contre un double national accusé d’avoir soutenu l’organisation Etat Islamique et d’avoir eu des relations avec une mineure.

La police a trouvé d'innombrables photos et vidéos sur des supports électroniques lors de la perquisition au domicile du prévenu. Keystone

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a requis mardi devant le Tribunal pénal fédéral une peine de 34 mois de prison à l'encontre d'un double national suisse et macédonien. Il l'accuse de soutien au groupe Etat islamique (EI) et de relations avec une mineure.

Le MPC accuse l'homme âgé de 37 ans d'avoir fait la propagande de l'organisation terroriste et d'avoir possédé de nombreuses représentations de violence. Selon la procureure de la Confédération, la police a trouvé d'innombrables photos et vidéos sur des supports électroniques lors de la perquisition au domicile du prévenu.

Dans son plaidoyer, la procureure a également détaillé pourquoi le MPC accuse l'homme d'avoir eu une relation intime avec une mineure, à l'époque des faits. La femme concernée, résidente de Winterthour (ZH), se serait rendue en Syrie avec son frère fin 2014. Le double national suisse et macédonien aurait enrôlé la jeune fille et l'aurait incitée à se rendre dans ce pays.

Enrôlé la jeune fille

Ce dernier aurait par ailleurs contracté un mariage islamique avec elle avant son départ. L'épouse d'un collègue de l'homme de 37 ans a confirmé ce mariage, selon le MPC.

L'accusé aurait également tenté de se rendre en Syrie, via la Macédoine. Il y a cependant été arrêté et transféré plus tard en Suisse.

Le binational est par ailleurs accusé de pornographie. Le MPC a notamment trouvé sur son téléphone des photos mettant en scène des animaux et des êtres humains ainsi que des violences sexuelles sur des jeunes femmes.

ATS/NXP