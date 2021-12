Justice fédérale à Lausanne – Peine réduite pour un sympathisant de l’État islamique Le Zurichois, plus connu sous le nom d’«Émir de Winterthour», voit sa peine réduite par le Tribunal fédéral, qui entend lui donner l’occasion de prouver sa volonté de se réinsérer.

La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a condamné à 36 mois de prison, dont 18 avec sursis, un sympathisant de l’État islamique. KEYSTONE

La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a condamné à 36 mois de prison, dont 18 avec sursis, un sympathisant de l’État islamique. Cet homme de 35 ans, connu sous le nom d’«Émir de Winterthour», avait écopé de 50 mois ferme en première instance.

L’accusé, qui a déjà passé près d’un an en préventive, retournera donc derrière les barreaux pour purger le reste de sa peine. Si elle a confirmé largement les griefs retenus il y a un an par la Cour des affaires pénales, l’instance d’appel a réduit la peine au vu des actes qui ont été réellement prouvés.

Dans son verdict publié lundi, la Cour d’appel entend accorder ainsi la possibilité au prévenu de démontrer le changement de mentalité qui a été attesté par le Service de prévention de la violence du canton de Zurich et de s’intégrer professionnellement.

Aggravation ou acquittement

Le Ministère public de la Confédération avait requis au contraire une aggravation de la condamnation et réclamé une peine de 55 mois. De son côté, l’avocat du prévenu demandait l’acquittement. La décision de la Cour d’appel n’est pas définitive et peut être encore attaquée devant le Tribunal fédéral.

Il y a un an, la Cour des affaires pénales avait retenu la forme la plus légère du soutien à une organisation criminelle et la possession de représentations de la violence. Dans son appel, le Parquet demandait que le Zurichois soit reconnu coupable de participation qualifiée à une organisation criminelle.

Pour sa part, la Cour d’appel estime qu’il est avéré que le prévenu s’est rendu en Syrie en 2013 pour soutenir l’État islamique (EI). Son implication sur place apparaît limitée, selon les preuves dont dispose le tribunal: en effet, il aurait été enrôlé uniquement pour des tours de garde et serait reparti après trois semaines.

Endoctrinement

En revanche, l’endoctrinement de jeunes et de jeunes adultes à Winterthour est considéré comme plus grave. Par ses actions, le prévenu a favorisé l’adhésion à l’EI et le départ pour la Syrie de cinq personnes. La cour a considéré que l’accusation de participation qualifiée à une organisation criminelle soutenue par le MPC n’était pas établie pour autant.

Enfin, l’accusé est acquitté du grief de possession de représentations de la violence. Les juges ont estimé que la volonté de posséder de telles images n’était pas prouvée.

Lors des débats d’appel en novembre dernier, le Zurichois s’est décrit comme un ancien sympathisant de l’EI. Il affirmait avoir commis une lourde erreur qui avait détruit sa vie. Il déclarait aussi s’être déradicalisé de lui-même lorsqu’il avait compris ce que l’EI faisait réellement.

ATS

