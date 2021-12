Portrait de Romane de Watteville – Peintre des mises à nu plutôt qu’Instagrameuse La jeune Lausannoise trompe l’œil mais pas son talent dans une première exposition chez Fabienne Levy. Magnétique! Florence Millioud Henriques

Romane de Watteville semble sortir de ses toiles exposées chez Fabienne Levy, à Lausanne. Et ce n’est pas tout faux! Patrick Martin

Elle n’aurait pas 28 ans qu’on s’étonnerait de la voir ouvertement troublée de vernir une première expo solo. En plus chez Fabienne Levy, la jeune galerie lausannoise qui s’installe dans le milieu international. Mais rien n’est surjoué, ni surcoté: Romane de Watteville doit ces enthousiasmes de professionnels à un talent qui vient surprendre le regard et, plus encore, marquer les esprits de son univers propre. Subtil dosage de vraisemblance et de surréalisme, à la fois pictural et cinématographique, pop et baroque, il fait vivre – à nu – les émois et les désirs dans une sorte de quotidien féerique.