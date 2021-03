«Attaques infondées» – Pékin critique la stratégie «Chine 2021-2024» du Conseil fédéral La Suisse porte «des accusations et des attaques infondées sur le système politique, la politique des minorités et la situation des droits humains en Chine»», a déclaré lundi l’ambassadeur chinois en Suisse.

Le Conseil fédéral a présenté sa stratégie Suisse-Chine 2021-2024 vendredi dernier. Keystone/Anthony Anex

L’ambassadeur de Chine en Suisse a vivement critiqué dans plusieurs médias la stratégie de la Confédération sur la Chine. Il reproche à Berne de s’immiscer dans des affaires internes à la Chine.

«Malheureusement, dans ce document, la Suisse porte des accusations et des attaques infondées sur le système politique, la politique des minorités et la situation des droits humains en Chine», a déclaré lundi l’ambassadeur chinois Wang Shihting dans l’émission «Rendez-vous am Mittag» de la radio SRF.

Contacté par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) déclare avoir pris connaissance des déclarations de l’ambassadeur. Le DFAE n’a pas pour habitude de commenter les propos de représentants étrangers en poste en Suisse, précise-t-il.

Stratégie Suisse-Chine

Vendredi dernier, le Conseil fédéral a présenté sa stratégie Suisse-Chine 2021-2024. Il constate notamment que les tendances autoritaires se sont accrues en Chine ces dernières années, tout comme la répression des dissidents et la persécution des minorités. Le Conseil fédéral mise sur une politique indépendante à l’égard de la Chine, avec un dialogue constructif et critique – y compris en matière de droits humains.

Dans les faits, le dialogue est au point mort depuis deux ans. À l’époque, les États-Unis avaient rédigé une déclaration sur la politique de la Chine en lien avec la minorité musulmane des Ouïghours. Vingt-deux États s’étaient joints à la déclaration en la signant – dont la Suisse. La Chine a ensuite annulé le dialogue sur les droits humains prévu en août 2019. Aucun entretien n’a eu lieu en 2020 non plus.

Ouverte au dialogue

La Chine reste ouverte à la poursuite du dialogue sur les droits humains avec la Suisse, a déclaré Wang Shihting à la radio. Le renouvellement de l’accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine est également possible, estime l’ambassadeur.

Faisant référence à la minorité musulmane ouïghoure de la région du Xinjiang, l’ambassadeur chinois avait déclaré à la presse à Berne que, ces dernières années, le gouvernement chinois a pris des mesures contre l’extrémisme au Xinjiang. Ces mesures ne sont pas différentes des pratiques contre l’extrémisme des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France.

En conséquence, la situation sécuritaire au Xinjiang s’est considérablement améliorée: «Il n’y a pas du tout de camps d’internement, de rééducation ou de type goulag dans cette région», avait déclaré l’ambassadeur.

Pour la première fois depuis plus de 30 ans, l’Union européenne (UE) a entre-temps décrété des sanctions envers la Chine pour des violations des droits humains. Les ministres des affaires étrangères des 27 États membres de l’UE ont approuvé lundi à Bruxelles des mesures punitives contre quatre dirigeants du Xinjiang pour les violations des droits des Ouïghours.

La dernière fois que l’UE a imposé des sanctions à la Chine pour de telles violations était en 1989, après le massacre de la place Tiananmen à Pékin.

Sanctions de l’UE à l’examen

Une éventuelle reprise par la Suisse de ces sanctions européennes fait actuellement l’objet de discussions internes, a indiqué lundi le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) à Keystone-ATS. Le Conseil fédéral n’a pas encore pris de décision à ce sujet.

La Suisse n’a aucune obligation juridique ou politique d’adopter les sanctions de l’UE. L’évaluation se fait au cas par cas sur la base de critères de politique étrangère, de politique économique extérieure et de droit.

ATS