Loi sur la sécurité nationale – Pékin impose sa loi à Hong Kong Le parlement chinois a adopté une loi permettant le contrôle sécuritaire du territoire semi-autonome. Une remise au pas de Hong Kong inédite depuis 1997. Zhifan Liu Pékin

La police de Hong Kong quadrille les rues du territoire semi-autonome pour empêcher les manifestations, après l’adoption par le parlement chinois d’une loi sur la sécurité nationale jugée liberticide par les activistes pro-démocratie. Hong Kong, le 28 mai. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images)

C’est sans surprise que le parlement chinois a voté hier à une majorité écrasante (2878 pour, six abstentions, un seul délégué a voté contre) en faveur du projet de loi de sécurité nationale à Hong Kong qui représente le plus grand tour de force de Pékin depuis 1997 et la rétrocession de l’ancienne colonie britannique à la Chine.