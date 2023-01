Pelé, l’art du jeu

Transmettre, donner le ballon. Mais si le roi est mort, personne n’est là pour le recevoir, ce coup-ci, et personne n’a le goût d’enchaîner avec «Vive le roi!» Il aura donc fallu qu’il s’en aille pour que l’on comprenne qu’il n’était pas d’une dynastie, et qu’il n’avait jamais été question d’aucune descendance.

Ni Maradona, ni Zidane. Ni George Best, ni Messi, ni Ronaldo. Même ensemble, ils ne font que souligner à quel point il demeurait incomparable.

Transmettre, laisser trace. Je me souviens de sa démarche, descendant l’escalier. Quand on aime un sportif de légende, qu’on l’aperçoit sur le chemin des honneurs tardifs, des années après ses exploits, on cherche encore cette trace et son mouvement, un ondoiement de la folie ancienne.

Alentour, tous semblaient si patauds, à tenter de l’arrêter pour un mot ou une photo à griffonner. Lui, il dribblait la foule, si l’on peut dire. Il feintait de l’épaule bossa ou des hanches samba, entre les marches, et tout s’ouvrait devant lui.

Petit enfant

Transmettre, passer le ballon. Les images de l’enfance, en 1970, sont nuageuses et en noir et blanc. Presque personne n’avait la télé couleur. Il donne sur la droite, à l’aveugle, on se demande ce qui se passe.

Puis Carlos Alberto arrive à toute vitesse du fin fond du monde, une frappe de mule et c’est le quatrième goal, et je regarde papa si estomaqué, et les enfants, les plus grands, sur le terrain en goudron d’à côté, qui se disputent pour porter son nom et son 10, avant que l’on s’écorche les genoux durant des heures en devenant Brésiliens pour toujours.

Transmettre une façon de poésie: Edson Arantes do Nascimento. Dites-le plusieurs fois, vous savez alors une prière, ressentez à la fois le mystère et cette joie sainte de s’amuser, de pousser l’aventure du futebol non pas vers cette histoire banale entre Santos ou Cosmos, mais du côté d’une morale de l’émerveillement, d’une éthique du miracle, celui du ballon transmis comme le plus précieux don de soi.

Alors, en bas de l’escalier, un petit enfant soudain barre sa route, lui tendant un ballon jaune. Il s’arrête, sourit, se penche, inscrit son nom sur le cuir, continue son chemin. «La tête parle au cœur. Et le cœur parle au pied», expliquait Pelé pour dire si exactement l’art du jeu.



