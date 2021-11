Tout va bien - Pelotage émotionnel

Quel plaisir de retrouver les salles de cinéma! Depuis quelques semaines, je m’en mets plein les mirettes, calée dans un vrai fauteuil, devant un écran digne de ce nom. Et en plus, absolument épatée par la qualité des films de cette rentrée. (Avez-vous vu «Julie (en 12 chapitres)»? «Illusions perdues»? «L’homme qui a vendu sa peau» «Ghosts»? « Padrenostro»? Tous bons!)

Quel plaisir. À une exception près. Il y a, lié à la séance cinématographique, un moment horripilant, que je m’étais empressée d’oublier, tant il est vrai que l’espèce survit grâce à sa capacité d’effacer le souvenir de la douleur: ce moment, c’est celui de la publicité pour une assurance.

Vous savez, ce spot consternant où une voix mâle de velours triple couche vous susurre des lieux communs sur la joie d’être en vie, l’amour, la solidarité, les épreuves de la maladie, le bonheur d’une naissance, la confiance en soi, le deuil d’un être cher, le rire des enfants. Tout ça pour vous vendre sa nouvelle police complémentaire à 78.50 fr.

«Le message, en gros, n’est pas très éloigné de celui de la religion: dans la joie comme dans la peine, vous pouvez compter sur nous.»

En ce moment, le pompon revient à Helsana et à son slogan «Pleurer fait du bien». Étayé par une orgie de visages en gros plan d’hommes, de femmes et d’enfants en larmes, censés caresser, en miroir, le point G de votre mémoire affective.

C’est dégoûtant. Vous êtes venue voir le dernier Joachim Trier, un film délicat, ironique et infiniment subtil et voilà qu’en préambule, on vous enfile de force d’interminables minutes d’un grossier pelotage émotionnel. Je ne suis pas consentante. C’est une atteinte à ma sensibilité et à ma conception de la décence. Je proteste.

Je n’ai rien contre la publicité en général, surtout si elle est bien faite. Il y a d’ailleurs quelques rares compagnies d’assurances qui font de l’honnête travail de promotion, notamment quand elles misent sur l’humour. Mais la plupart se sont engouffrées, depuis quelques années, dans le détestable créneau d’un discours pseudo-existentiel étayé par des crescendos musicaux nauséeux et un déluge d’images au ralenti.

Sans parler de l’exploitation éhontée que les réalisateurs y font des enfants et des animaux de compagnie. Le message, en gros, n’est pas très éloigné de celui de la religion: dans la joie comme dans la peine, vous pouvez compter sur nous. Sauf que là, il ne s’agit plus d’ouvrir les cœurs mais les porte-monnaie.

C’est ainsi: diluez la métaphysique dans le capitalisme, vous obtenez la publicité pour les assurances. Un truc à pleurer. Mais suis-je bête, j’oubliais: pleurer fait du bien.

Anna Lietti

