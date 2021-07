Régate lémanique – Pendant 5 jours sur le lac, ils se coupent du monde Depuis dimanche, des navigateurs s’évadent sur le Léman pour mieux se mesurer les uns aux autres. Grégoire Surdez

Les 28 bateaux ces 5 jours du Léman ont mis les voiles dimanche à 14h au large de Vidy. 5 jours du Léman Yves Ryncky

C’est une course addictive. Un rendez-vous estival que les régatiers inscrivent sur leur agenda. Les 5 jours du Léman, les «5 jours» dans le jargon vélique, offrent un cadre et un format unique. Que certains ne rateraient pour rien au monde.

A commencer par les frère Loïc et Yannick Preitner. « C’est notre 17e participation ensemble, et Loïc en est même à sa 18e. Ce qui nous motive ? Il y a différents éléments : d’abord de nous retrouver juste les deux pendant une semaine. Il y a la course, évidemment, et c’est magnifique de naviguer sur le lac ; nous y admirons les levers de soleil, les couchers de soleil, les orages. Les cinq jours sur l’eau passent très vite, c’est quand nous rentrons que nous ressentons la fatigue.»