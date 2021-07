Records de vente – Pendant la pandémie, on a fondu sur le gruyère Reclus chez eux, les consommateurs ont avalé 31’600 tonnes du roi des fromages suisses, qui fête 20 ans d’inscription à l’AOP. L’année 2021 s’annonce du même tonneau. Sébastien Galliker

Trois acteurs vaudois de la filière du Gruyère AOP, qui a connu une année 2020 record. De gauche à droite: Gilles Margot, affineur, Jean-Claude Pittet, agriculteur et producteur de Gruyère d’alpage AOP et Jean-Daniel Jäggi, fromager JEAN-PAUL GUINNARD

Ayant célébré le 20e anniversaire de son Appellation d’origine protégée ce mardi 6 juillet, la filière du gruyère n’a pas vraiment senti les effets du Covid-19.

Au contraire, le roi des fromages suisses, que les consommateurs classent volontiers au sommet des marques en lesquelles ils ont le plus confiance a battu des records en 2020 avec 31’608 tonnes vendues, soit 655 de mieux qu’en 2019 et 1508 de plus qu’en 2018.

«Quand les gens sont à la maison, ils achètent du gruyère AOP pour faire de la bonne cuisine chez eux», en conclut le Vaudois Philippe Bardet, directeur de l’Interprofession du gruyère depuis ses débuts.

Dans une filière où producteurs laitiers, fromagers et affineurs ont leur mot à dire dans les décisions concernant le cahier des charges, la part vaudoise reste importante. Le canton abrite quelque 384 des 1800 agriculteurs et 37 des 154 fromageries. Avec 8529 tonnes produites en 2020, Vaud représente près de 30% du total. Sans compter que le gruyère d’alpage est majoritairement vaudois (358 tonnes sur 580).

ADN alimentaire suisse

«Codé dans l’ADN alimentaire de la Suisse», selon les mots du président vaudois de la Confédération, Guy Parmelin, le gruyère ne devrait pas voir ses ventes fléchir ces prochains mois. Alors que les quotas avaient déjà été augmentés de 3% pour 2021, les délégués ont accepté une nouvelle hausse de 2%. Il s’agit de reconstituer des stocks en diminution.

Philippe Bardet est le directeur de l’Interprofession du gruyère depuis ses débuts. SÉBASTIEN GALLIKER

La barre des 32’000 tonnes devrait logiquement être dépassée. À l’exportation notamment, la progression sur les cinq premiers mois de l’année est de l’ordre de 7% (5384 tonnes contre 4998, record établi en 2020). De quoi donner le sourire aux acteurs vaudois de la filière, alors que la hausse du prix d’achat du lait (à 88.5 ct/litre) aurait pu la mettre en difficulté avec l’arrivée de la pandémie.

«Vivre décemment» Afficher plus Jean-Claude Pittet est agriculteur à Cottens et exploite l’alpage des Amburnex. JEAN-PAUL GUINNARD «On pourrait dire que ce n’est jamais assez haut, mais il faut aussi reconnaître que ce prix de 88 centimes par litre de lait permet de vivre décemment.» Avec son fils et son épouse, Jean-Claude Pittet dirige une exploitation agricole qui livre annuellement 660’000 kg de lait à la fromagerie de Cottens. En été, il fabrique aussi un quota de 13,2 tonnes de gruyère d’alpage AOP aux Amburnex, au col du Marchairuz. Si l’été 2020 avait été compliqué en raison du manque d’eau, l’actuel est tout son contraire. «Avec cette pluie, les bêtes abîment les pâturages et on risque de manquer de lait», commente le producteur fromager, qui relève que le cahier des charges strict permet la bonne tendance actuelle du produit. «Au début de l’AOP, je pensais par exemple que la limitation d’affouragement des vaches en betterave était une bêtise. Mais finalement, c’était réfléchi et je constate que mon bétail ne se porte pas plus mal qu’avant», note-t-il.

«Un nom protégé» Afficher plus À Grandcour, Jean-Daniel Jäggi produit le fromage du Conseil d’État en 2021. JEAN-PAUL GUINNARD Aux yeux du Conseil d’État vaudois, le meilleur gruyère du canton est produit à Grandcour, avec du lait aussi partiellement fribourgeois. Distingué en décembre dernier, le fromager Jean-Daniel Jäggi, installé au village depuis 1997 et dans de nouveaux locaux depuis 2005, ne cache pas sa fierté: «J’ai déjà reçu divers prix lors de concours, mais j’espérais recevoir une fois cette récompense cantonale.» $ Avec ses trois employés et son apprenti, il transforme 3,4 millions de kg de lait annuellement, essentiellement en gruyère, mais aussi 150’000 kg en diverses spécialités. «Ce fromage aurait pu devenir un nom générique s’il n’avait pas été protégé il y a vingt ans. Il s’en ferait peut-être partout, ce qui en aurait fait un produit quelconque», reprend le fromager, qui emploie aussi huit personnes (quatre équivalents temps plein (ETP) à la vente). Et il l’avoue, le public a redécouvert le commerce de proximité pendant cette pandémie.

«On est bas en stock» Afficher plus À Yverdon, Gilles Margot représente la cinquième génération de la famille d’affineurs. JEAN-PAUL GUINNARD Avec son frère Anthony, Gilles Margot représente la cinquième génération de cette famille d’affineurs à Yverdon-les-Bains. Employant dix-huit personnes en fixe, la société vend 4000 tonnes de fromage annuellement, dont 3000 de gruyère AOP, soit près de 10% de la production. Et il l’avoue volontiers, le record de ventes établi en 2020 lui crée des soucis: «On a encore des produits en cave, mais il faut reconnaître qu’on est bas dans les stocks, notamment au niveau des gruyères les plus affinés.» Pour reconstituer sa réserve après neuf à douze mois d’affinage, Gilles Margot se réjouit de la nouvelle hausse provisoire de production de 2%. Depuis vingt ans, la filière a notamment amélioré son programme informatique de gestion des stocks. «Le cahier des charges global est strict, mais c’est une garantie de succès qui permet à beaucoup de familles de vivre», se réjouit celui dont la société va célébrer ses 135 ans en septembre.

