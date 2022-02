La gratte fait son show – Pendant le Covid, le virus de la guitare a gagné le monde

Devant l’entrée lac du Casino de Montreux, David Rosset (à g.) et Emmanuel Cottier font prendre l’air à leurs six cordes. Les cofondateurs du MIGS, pour Montreux International Guitar Show, attendent 5000 visiteurs pour découvrir 80 exposants mais aussi des concerts, des démonstrations et des master classes, du 29 avril au 1 er mai.

PATRICK MARTIN/24 HEURES