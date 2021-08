Votre question sexo – «Pendant trente ans, j’ai cru que j’étais trop désirante, trop demandeuse» L’experte Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute, conseillère conjugale et sexologue clinicienne, vous répond. Laurence Dispaux

Image d’illustration Getty Images

«Pendant trente ans, j’ai cru que j’étais trop désirante, trop demandeuse. Je pensais que ça éteignait le désir chez mon mari et je me retenais pour ne pas lui faire peur. Il m’explique aujourd’hui que ce n’est pas le cas, mais que son désir est moins spontané que le mien, qu’il s’éveille lorsque nous nous caressons et s’il se fait confiance par rapport à son érection. Comment avancer au mieux?» – Brigitte, 60 ans

Réponse:

Durant toutes ces années, vous avez eu une certaine lecture de la réalité qui vous décrivait comme ayant beaucoup plus de désir que votre mari. J’imagine que, dans cette même logique, vous avez pu vous sentir peu, ou pas assez, désirée et sans doute frustrée. Je vous félicite d’avoir su garder vivante votre énergie sexuelle, d’être restée en lien, respectueuse de ce décalage… mais aussi de ne pas avoir confondu désir et amour, vous permettant de continuer ensemble ce long et bienveillant chemin.