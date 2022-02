JO 2022 – Peng Shuai a assisté à la perf’ de Mathilde Gremaud La Chinoise a été aperçue en public, aux côtés du président du CIO Thomas Bach, mardi aux Jeux olympiques de Pékin.

La Chinoise Peng Shuai a assisté à la victoire de sa compatriote Eileen Gu (et à la perf’ de la Fribourgeoise Mathilde Gremaud, médaillée de bronze) en ski freestyle Big Air en compagnie du président du CIO Thomas Bach, mardi aux JO de Pékin.

La situation de l’ancienne joueuse de tennis suscite beaucoup de questions et d’intérêt depuis qu’elle a accusé début novembre un ancien dirigeant chinois de l’avoir contrainte à un rapport sexuel. Après ces propos tenus sur un réseau social et vite effacés de l’internet chinois, Peng Shuai, ancienne No 1 mondiale en double, avait ensuite disparu, provoquant l’inquiétude du monde du tennis et du sport, jusqu’à ce qu’elle s’entretienne en visioconférence avec Thomas Bach, le 21 novembre.

Depuis, chacune de ses rares apparitions publiques est scrutée, malgré ses propos se voulant rassurant dans lesquels elle répète ne jamais avoir «disparu». Lundi dans un entretien au journal L’Equipe, Peng Shuai avait révélé avoir dîné avec Thomas Bach samedi dans la bulle olympique, ce qui constituait leur première rencontre de visu depuis le début de l’affaire.

Jeudi, deux jours avant ce dîner, le CIO avait affirmé qu’il «soutiendrait» Peng Shuai si elle devait réclamer l’ouverture d’une enquête sur les accusations de rapport sexuel forcé qu’elle a formulées contre un ancien dirigeant chinois.

