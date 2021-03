Alors que les femmes ont investi le marché du travail depuis plus d’un demi-siècle, c’est toujours elles qui se chargent majoritairement des tâches ménagères, notamment en termes d’anticipation, d’organisation et de coordination. La charge mentale va au-delà de la répartition unique des corvées ménagères et s’apparente plutôt à une planification du «qui», «quoi», «où» et «comment».

Ces réflexions restent invisibles, envahissantes, épuisantes, permanentes et reposent souvent exclusivement sur les femmes. Et alors qu’il est possible de quantifier le temps utilisé à exécuter une action, c’est une autre paire de manches que de mesurer le temps et l’énergie passés à la programmer. Cette réalité de devoir constamment penser à tout traduit l’accélération et la compression des vies privées et professionnelles.

Marquant sa volonté de prendre part à la réflexion sur les questions qui touchent la conciliation des activités privée et professionnelle, le Bureau lausannois pour les familles participe au débat. De nombreux témoignages ont permis de thématiser et de réaliser des vidéos qui mettent en scène des situations vécues.

«Stress, manque de temps sont autant de pressions que les femmes subissent tout au long de leur double, voire triple journée.»

La référence à la mémoire indéfectible dont font preuve les mères à l’égard des besoins et demandes des membres de leur famille - «Penser à tout, tout le temps, pour tous!» - induit la question de la délégation, soit confier une tâche à l’autre, avec la crainte que celle-ci soit faite à moitié, voire pas du tout: «C’est lorsque mon mari m’a dit qu’il s’occuperait du problème mais qu’après 3 jours 16 heures rien n’est encore fait.» Aucune solution miracle n’existe, le lâcher-prise n’est pas si évident à appliquer. Et la volonté de tendre à une égalité des tâches et des responsabilités est aussi une question d’éducation et de société.

Un autre enjeu réside dans l’articulation entre des temps sociaux, à savoir entre les temps personnels et les temps familiaux. Cette conciliation est devenue difficile dans notre société de plus en plus active. Stress, manque de temps sont autant de pressions que les femmes subissent tout au long de leur double, voire triple journée. Si leurs réalités quotidiennes ont énormément changé ces dernières décennies, le fonctionnement des services en tout genre n’a pas suivi la même évolution.

Pour gagner en fluidité dans la gestion prévisionnelle, nous pourrions penser en termes d’organisation sociale collective. Le but est de gagner en commodité et flexibilité, mais surtout en marquant la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour encourager concrètement le travail pour toutes et tous et diminuer d’autant la charge mentale portée quasi exclusivement par les femmes, de nouvelles pistes sur la construction d’une organisation de la vie en société pourraient être testées. Utopie?

Et pour vous la charge mentale, c’est quoi? www.lausanne.ch/chargementale