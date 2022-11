Pénurie d'électricité

Quelque chose m'échappe

Suite au reportage et au compte-rendu parus dans«24 heures» concernant le chauffage électrique dans le canton de Vaud, j’ai pris conscience que l’on veut interdire ce mode de chauffage. Mais d’un autre côté, on promeut les voitures tout-électriques. Tout ceci me paraît contradictoire et aberrant. Le rendement de la voiture électrique est d’environ 75%, calculé entre la prise électrique pour la charge de la batterie et l’énergie utile au niveau des roues. Le reste est perdu en grande partie sous forme de chaleur dans l’atmosphère (donc hausse de température!)Ce même rendement est de 100% en ce qui concerne le radiateur électrique. En effet, tout le courant absorbé se transforme alors en chaleur utile dans un environnement confiné, local ou appartement.C’est vrai que le rendement est plus bas si on le considère depuis l’usine de production à travers les transformateurs et lignes de distribution. Mais le même raisonnement s’applique également à la charge des batteries de voiture.Alors pourquoi veut-on bannir l’électricité pour une application à haut rendement et favoriser l’électricité pour une application à rendement moindre? Qui a intérêt à ces contradictions? Quel business plane derrière cette divergence? Je n’ai pas de réponse, mais je me permets de douter du bon sens qui sous-tend ces démarches prétendument écologiques.