Pénurie d’électricité

Allez donc comprendre…

Nous sommes invités à économiser l’électricité, (éteindre la lumière en quittant une chambre, mettre un couvert sur la casserole, etc.). J’ai vu dans une grande surface commerciale que nous pouvons librement acheter un chauffage électrique pour une terrasse. Une ampoule LED pour une chambre consomme environ 8 W, un chauffage électrique pour la terrasse 2000 W, soit 250 fois plus. Une incohérence qui m’échappe!

Paul-Robert Chapuis, Valeyres-sous-Ursins

Ouest lausannois

Couvrir l’autoroute, une évidence!

À propos de l’article intitulé «Le nombre de nouveaux logements explose dans l’Ouest lausannois»(«24 heures» du 12 octobre 2022).

J’ai lu avec attention votre article qui décrit les taux de logements vacants dans l’Ouest lausannois. Pourquoi Chavannes-­près-Renens a-t-elle la médaille d’or de la commune qui a le plus de logements disponibles? Il ne me semble pas absurde d’émettre les hypothèses suivantes: les six pistes de l’autoroute traversant la commune amènent une nuisance sonore et un taux d’émission de CO2 qui font fuir les familles en quête de logement.

Les services communaux et les promoteurs des nouveaux quartiers qui bordent cet axe routier ont cherché des astuces pour atténuer les nuisances alors qu’il aurait été ambitieux mais aussi respectueux de la santé des citoyens de projeter une couverture de ce tronçon de l’A1. Cela se fait pour le passage des grenouilles, alors pourquoi pas pour l’espèce humaine? Je rêve d’une Green Line arborisée pour compenser la perte constante d’espaces verts.

Corinne Rochat, conseillère communale, Chavannes-près-Renens

Militantisme

Il ne faut pas tout mélanger

À propos de l’article intitulé «Les scientifiques rebelles assument leurs actes»(«24 heures» du 12 octobre 2022).

Comment des scientifiques peuvent-ils établir un lien entre bloquer une route et accuser la Confédération de ne pas rénover les bâtiments? L’éthique du scientifique est de comparer ce qui est comparable et de ne pas mélanger des pommes avec des poires.

Des barrages, des mots-chocs, la pose de menottes qui fait sourire… cela permet-il de comprendre cette version cinématographique des «Révoltés du Bounty» appelée «les englués du bitume»?

Cette action n’est pas sérieuse et contre-productive, face à l’objectif d’utiliser parcimonieusement l’énergie à disposition sans poursuivre notre fuite en avant afin de produire plus pour gaspiller plus. Le jour où les membres de Renovate Switzerland iront faire cuire un œuf sur le toit du Palais fédéral, ils auront mon soutien.

Seule la politique doit mettre en place des mesures qui peuvent faire accélérer les rénovations. Les militants estiment que les politiques sont des pommes. Les pistes sont d’abord de revaloriser les métiers du bâtiment en fixant un salaire équivalent à celui d’un docteur en environnement.

On peut imaginer, en cas de manque de bras, de prolonger d’un an les études des élèves en environnement ou autres, dans les entreprises du bâtiment. Une action plus rapide consiste à imposer des cautionnements étatiques afin que les banques puissent financer les transformations nécessaires à un avantage pécuniaire pour tous et malheureusement en second pour le climat.

Comme toujours l’argent reste le nerf de la guerre!

Didier Lohri, Bassins

Des scientifiques qui font leur boulot

J’ai une grande admiration pour Julia Steinberger, climatologue, principale rédactrice du rapport du GIEC, et qui, avec ses collègues, se met en danger pour faire correspondre son action dans la société avec son savoir, plutôt que de se contenter du confort académique.

Il faut en effet beaucoup de courage pour affronter la fureur littéralement délirante des automobilistes bloqués pour quelques minutes, les insultes misogynes grossières, les tentatives de lésions corporelles de la part d’un chauffeur de poids lourd irresponsable.

Mais pourquoi tant de haine, au-delà de toute mesure? J’y vois deux raisons principales. La première est que ces militantes sont des porteuses de mauvaises nouvelles, et nous ne détestons rien davantage que celles qui les portent, surtout lorsque nous savons qu’elles disent vrai.

La deuxième raison est que ces militantes sont d’authentiques iconoclastes, en cela qu’elles attaquent la religion la plus ombrageuse de notre époque: le culte de la bagnole. Pour beaucoup, c’est une attaque intolérable contre un mode de vie, un modèle de société. La voiture en effet concentre tout ce qui nous amène au désastre où nous allons pied au plancher.

Alors oui, ces militantes ont fondamentalement raison lorsqu’elles tentent, face à des politiciens et à des citoyens qui se bouchent les oreilles, de nous ouvrir de force les yeux sur l’avenir bouché de nos petits-­enfants.

Philippe Barraud, Cully

