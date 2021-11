C’est vous qui le dites 3 novembre - Pénurie d’électricité, Union européenne, enseignement

Pénurie d’électricité

Merci aux opposants de tous bords!

À propos de l’article intitulé «Les trois pistes pour éviter une Suisse plongée dans le noir» («24 heures» du 18 octobre 2021).

Il y a quelques années on a entendu parler, en Valais, de vouloir installer des petites turbines au fil du Rhône. De braves gens ont dit non. Les éoliennes, tout un petit monde dit non! Il y a aussi les centrales nucléaires, mais beaucoup pensent non! Pour les panneaux solaires de toutes sortes, les documents officiels complexes à remplir découragent, voire refroidissent le citoyen lambda, qui finalement souvent renonce à son projet.