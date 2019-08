C'est fini entre Miley Cyrus et Liam Hemsworth

Entre Miley Cyrus (26 ans) et Liam Hemsworth (29 ans), c'est déjà fini. Alors qu'ils s'étaient dit oui pour la vie en décembre dernier, le couple a décidé de se séparer après à peine huit mois de mariage, a révélé le magazine «People».

Un représentant de la chanteuse et actrice américaine a déclaré au journal: «En constante évolution, en tant que partenaires et en tant qu'individus, ils ont décidé que c'était la meilleure décision. Ils vont désormais se concentrer chacun sur leurs carrières mais restent toujours des parents dévoués à tous leurs animaux communs. Veuillez respecter leur décision et leur vie privée.»

Les rumeurs autour d'une séparation courraient depuis vendredi. En effet, Miley Cirrus a été aperçue en compagnie de l'ex-femme de Brody Jenner, Kaitlynn Carter, au bord du lac de Côme (I). Les deux femmes seraient plus qu'amies, selon les spécialistes.

Et samedi, elle s'était affichée sans son alliance sur des photos postées sur son compte Instagram. Un détail que n’avait pas manqué de remarquer les plus observateurs.

Enfin, en juillet, elle confiait déjà à People qu’elle ne «correspondait pas à une «épouse modèle». Elle se disait aussi toujours attirée sexuellement par les femmes.

Cette séparation entre l'acteur et la chanteuse est-elle définitive? Nul ne le sait. Il faut dire que le couple n'en est pas à sa première rupture. Ils s’étaient rencontrés en 2009, sur le tournage du film «The Last Song». Ils avaient annoncé ensuite en 2012 leurs fiançailles avant de rompre quelques mois plus tard. Et de se remettre en couple.