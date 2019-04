Cinq choses à savoir sur les paris autour du «royal baby»

Pour de nombreux parieurs, l’enfant, qui prendra la septième place dans l’ordre de succession au trône britannique, aura les cheveux roux. Mais surtout, pour une majorité d’entre eux, il ne fait déjà aucun doute que ce sera une fille et elle pourrait s’appeler Diana. Chez le bookmaker Paddy Power, le prénom de la défunte princesse arrive en tête avec une cote de 3/1 avant Grace (7/1), Alice (10/1), Isabella (12/1), Alexandrina et Victoria (14/1), ou encore Elizabeth (20/1).

Le «Royal Baby» n’est pas encore né, mais les paris sont lancés depuis longtemps et représentent déjà 5 millions de livres (5,8 millions d’euros). Si les Britanniques se prennent au jeu pour savoir quel sera le prénom retenu par le prince Harry et son épouse Meghan pour leur «Royal Baby», c’est que l’affaire est loin d’être anodine.

1) Une petite Diana en guise de Brexit familial?

Personne à Buckingham ne souhaite que le premier prénom du bébé royal soit Diana au cas où ce serait une fille. Ni la reine Élisabeth ni son fils le prince Charles n’ont envie de voir le souvenir et la popularité de Diana ravivés à travers sa descendance. Si c’est le choix d’Harry et de son épouse Meghan de passer outre les réticences familiales, c’est qu’il y a vraiment de l’eau dans le gaz chez les Windsor. Ce qui n’est pas à exclure.

De nombreux tabloïds ont spéculé sur les raisons de l’exil du prince cadet et de sa belle Américaine loin de Kensington. Le couple ne voulait plus vivre à côté de Kate et William, a-t-on pu lire. On a même parlé de tensions entre les frères et d’inimitié entre leurs épouses. L’arrivée d’une petite Diana ne devrait pas contribuer à apaiser ces tensions.

2) Une paternité qui en cache une autre?

Avec l’arrivée du «Royal Baby» d’Harry, les rumeurs sur l’identité de son propre géniteur ont refait surface. Plusieurs tabloïds soutiennent depuis plusieurs années que son vrai père serait Mark Dyer, un garde royal d’origine galloise qui a entretenu une liaison avec Diana.

Histoire de jeter un petit peu d’huile sur le feu, le «National Enquirer» a affirmé que le prince Harry envisageait de désigner son «vrai père» comme parrain. De quoi gâcher l’ambiance des repas de famille… L’hypothèse est crédible. Mark Dyer a été durant des années le mentor et le protecteur du prince Harry. Si le «Royal Baby» venait à s’appeler Diana et que ses parents désignaient Mark Dyer comme parrain, cette naissance serait vraiment pleine de surprises.

3) Le nom du parrain…

Si ce n’est pas Mark Dyer le parrain du «Royal Baby», d’autres noms circulent. Ils sont loin d’être moins problématiques. Il y a par exemple le nom d’Elton John qui a été avancé. De quoi encore raviver de vieux souvenirs. Le chanteur était très proche de Diana. Son interprétation de «Candle in the Wind» aux funérailles de la princesse est resté dans toutes les mémoires.

Il sera difficile de lui demander de ne pas en faire des tonnes s’il devenait le parrain d’une petite Diana. Parmi les noms qui circulent, il y a aussi celui de George Clooney, qui est monté plusieurs fois au créneau pour défendre le jeune couple royal contre les attaques de la presse. L’acteur est moins fantasque que le chanteur, mais les ambitions politiques qu’on lui prête pourraient embarrasser le palais.

4) La paix chez les Windsor suspendue au sexe du bébé?

Avec tout le ramdam autour du sexe et du nom du «Royal Baby», une vérité s’impose: tout sera beaucoup plus simple si c’est un garçon. Si c’est une fille, le choix de son prénom aura forcément une portée symbolique beaucoup plus forte. L’appeler Diana ou ne pas l’appeler Diana? «That is the question». Le prince Harry et son épouse Meghan devront faire face à dilemme. Chacun de leur geste sera décrypté.

Autant dire que l’arrivée d’un garçon pourrait faire l’affaire de tout le monde. Pour les bookmakers le choix est restreint à Arthur, Charles, James ou encore Edward. Pas de quoi révolutionner le palais de Buckingham.

5) Popularité naissante ne rime pas avec bonheur

Il n’est pas encore né, on ne sait pas encore comment il va s’appeler, mais il est déjà très populaire. Peut-être même un peu trop. Ce bébé fait couler beaucoup d’encre. Outre-Manche, les médias en font toujours des tonnes. Mais là le curseur semble avoir passé un palier. Même les médias étrangers s’y mettent. L’exposition médiatique du jeune couple royal n’y est pas étrangère.

Mais le destin tragique de Diana a aussi montré que la popularité chez les Windsor exacerbait les rivalités, la jalousie, les intrigues de palais et les coups tordus. Le palais n’a jamais manqué de rappeler que popularité n’était pas synonyme de légitimé au sein de la famille royale. (24 heures)