Claudia Cardinale met aux enchères sa garde-robe

Après Catherine Deneuve, Claudia Cardinale va mettre aux enchères une partie de sa garde-robe dont plusieurs tenues portées dans des films, a annoncé mercredi la maison de ventes Sotheby's. «Si l'on connait l'icône glamour des années 1960 et l'actrice internationale au palmarès cinématographique éclatant, on connait moins l'amatrice de mode. C'est ce jardin secret qui nous est dévoilé aujourd'hui», souligne Sotheby's.

Les enchères seront enregistrées uniquement sur le site internet de la maison de ventes du 28 juin au 9 juillet. Les 130 lots, robes, tailleurs et manteaux, de jour et du soir, seront l'objet d'une exposition en accès libre du 2 au 4 juillet, dans les salons de Sotheby's (76 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris).

Hommage à la mode italienne

«Ces lots constituent un hommage à la mode italienne de la fin des années 1950 au début des années 1980, époque pendant laquelle Paris n'a plus le monopole du style et où les couturiers italiens commencent à s'affirmer», indiquent les experts de Sotheby's.

A côté des griffes Emilio Schuberth, Roberto Capucci, Irene Galitzine, Barocco et Balestra, la maison parisienne Nina Ricci qui habilla l'actrice, aujourd'hui âgée de 81 ans, régulièrement durant les années 1960, est également représentée.

Un pyjama de Irene Galitzine en shantung ivoire brodé de perles argentées rappelant celui porté par l'actrice en 1963 dans «La Panthère rose» de Black Edwards est estimé entre 3500 et 5000 euros. La robe de cocktail brodée de pétales noirs griffée Nina Ricci que Claudia Cardinale porte dans la scène finale du «Cocu magnifique» de Antonio Pietrangeli (1964) pourrait atteindre 3500 euros en estimation haute.

Fourreau Nina Ricci

Aperçu dans «Un Couple pas ordinaire» de Francesco Maselli (1968) dans lequel Claudia Cardinale partage l'affiche avec Rock Hudson, un manteau en cuir fermé par des brides, est estimé entre 2000 et 3000 euros. Un maillot de bain de la griffe Cole of California porté par la comédienne dans «Les Centurions» de Mark Ronson avec Alain Delon, pourrait atteindre 700 euros.

Parmi les pièces les plus convoitées, le fourreau haute couture recouvert de sequins noirs et bordé de fleurs par Nina Ricci, que Claudia Cardinale portait lors de la cérémonie des Oscars en 1965, au côté de Steve McQueen, est estimé entre 6000 et 8000 euros.

Dispersé fin janvier par Christie's, le vestiaire de Catherine Deneuve a enregistré des records d'enchères avec des estimations pulvérisées, pour un total de 900'000 euros (frais compris). (afp/nxp)