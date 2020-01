Gigi Hadid, juré potentiel au procès Weinstein

La top model Gigi Hadid a fait une apparition lundi, en tant que juré potentiel, au procès pour agressions sexuelles du producteur de cinéma Harvey Weinstein, dernière célébrité en date de ce procès ultra-médiatisé.

La star des podiums était au tribunal de Manhattan lundi matin, parmi un nouveau contingent de jurés potentiels qui se succèdent depuis une semaine. Douze jurés et six suppléants doivent être sélectionnés d'ici la semaine prochaine pour ce procès emblématique du mouvement #MeToo.

La mannequin de 24 ans, star des podiums du monde entier, en décembre encore à Paris pour un défilé de Chanel, a levé la main quand le juge James Burke a demandé si, parmi les quelque 120 jurés potentiels convoqués ce lundi, certains connaissaient Harvey Weinstein.

«J'ai rencontré l'accusé», a déclaré la mannequin, avant d'indiquer connaître aussi d'autres personnalités dont le nom pourrait être cité pendant le procès, comme Salma Hayek, qui a accusé Harvey Weinstein de harcèlement sexuel.

