Harry et Meghan boycottent quatre tabloïds britanniques

Le Prince Harry et son épouse Meghan ont décidé de boycotter quatre tabloïds britanniques, qu'ils accusent de publier des articles «déformés, faux et envahissants au-delà de la raison», ont rapporté des médias britanniques.

Dans une lettre au Sun, au Daily Mail, au Daily Mirror et au Daily Express, le couple, qui s'est mis en retrait de la couronne britannique, a annoncé qu'il n'y aurait «aucune collaboration» avec eux, rapporte lundi le Guardian.

Le but de cette politique n'est pas «d'éviter les critiques», assurent-il, «ni de faire taire le débat public ou censurer des informations fidèlement rapportées», selon cette lettre, publiée sur Twitter par le spécialiste médias du Financial Times, Mark Di Stefano.

NEW: In a Sunday night letter, Prince Harry and Meghan Markle have written to editors of the four major British tabloids - The Sun, Daily Express, Daily Mirror and Daily Mail - promising never to work with them again, barring all access into the future. The letter in full: pic.twitter.com/V4CWc8jKu5