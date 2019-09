Harry et Meghan débutent leur tournée en Afrique

Le prince Harry, son épouse Meghan et leur bébé Archie, âgé de quatre mois, ont entamé lundi en Afrique australe leur première visite officielle en famille depuis la naissance de leur fils.

Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés en milieu de journée dans la ville sud-africaine du Cap à bord d'un avion de ligne commerciale, alors qu'ils ont récemment été épinglés pour avoir effectué des voyages en jet privé.

Au cours de cette tournée de dix jours, le prince se rendra aussi au Botswana, en Angola et au Malawi, alors que son épouse restera en Afrique du Sud pour honorer plusieurs engagements.

«Notre famille va réaliser son premier voyage officiel en Afrique, une région du monde qui, ces deux dernières décennies, a été ma deuxième maison», a écrit Harry sur son compte Instagram. «J'ai hâte de faire découvrir l'Afrique du Sud à mon épouse et à mon fils», a-t-il ajouté.

Le couple s'est rendu dès lundi après-midi dans un township du Cap pour assister à un atelier d'autodéfense de jeunes filles, alors que l'Afrique du Sud est gangrénée par la violence.

Harry et Meghan, sans leur fils, ont été accueillis par des chants, des danses et des pancartes proclamant «J'ai le droit de vivre en paix» ou «Unis pour les droits des enfants».

«Les filles adorent rencontrer quiconque partage leur message de solidarité féminine et d'émancipation des femmes», a déclaré Jessica Dewhurst, une des responsables du projet, «elles sont très excitées à l'idée de rencontrer le duc et la duchesse».

Desmond Tutu

Le prince Harry et son épouse, une Américaine métisse qui se définit comme «biraciale», vont ensuite se plonger dans l'histoire récente du pays, où le régime raciste de l'apartheid est officiellement tombé en 1994.

Ils visiteront le musée du District 6, un quartier du Cap d'où 60.000 habitants de couleur ont été chassés dans les années 70 et relégués dans des «townships». Temps fort de leur visite au Cap, ils rencontreront mercredi le prix Nobel de la paix Desmond Tutu, 87 ans, l'une des personnalités incontournables de la lutte contre l'apartheid et proche du premier président sud-africain noir, Nelson Mandela.

A compter de jeudi, le prince poursuivra sa tournée en solo dans la région. Au Botswana, qui abrite un tiers des éléphants sauvages du continent, Harry s'intéressera à des projets de protection de l'environnement.

Le pays, réputé pour ses safaris de luxe, est aussi un lieu cher au couple. En 2016, «j'ai réussi à la persuader (Meghan) de venir me rejoindre au Botswana. Et on a campé sous les étoiles», avait raconté Harry à la BBC, lors de l'officialisation de leurs fiançailles.

Comme Diana

Le prince se rendra ensuite en Angola pour marcher dans les pas de sa mère Diana, qui s'était engagée contre les mines antipersonnel dans ce pays en 1997, quelques mois avant sa mort dans un accident de voiture à Paris.

Harry, 35 ans, doit visiter un programme de déminage à Huambo (centre-ouest) et un hôpital qui soigne des victimes des mines. Plus d'un million d'unités ont été posées dans ce pays pendant les vingt-sept ans de sa guerre civile (1975-2002).

Le prince Harry poursuivra sa tournée par une escale au Malawi pour visiter des programmes de santé et de lutte contre le braconnage. Le duc et la duchesse de Sussex concluront leur visite le 2 octobre en Afrique du Sud par une rencontre avec Graça Machel, l'épouse de feu Nelson Mandela, et un entretien avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Protection de la vie privée

Trois des quatre pays visités par Harry - Afrique du Sud, Botswana et Malawi - sont membres du Commonwealth. L'Angola, pays lusophone, est, lui, candidat pour rejoindre l'organisation qui regroupe 53 pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni.

Après leur mariage en mai 2018, Harry et Meghan, qui avaient fait un premier voyage officiel dans le Pacifique l'an dernier, ont gardé profil bas depuis la naissance de leur fils le 6 mai, soucieux de préserver leur vie privée. (afp/nxp)