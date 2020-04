Honor Blackman, iconique James Bond girl, est décédée

«[Honor Blackman] est morte paisiblement, de cause naturelle, dans sa maison du Sussex (Sud de l'Angleterre), entourée de sa famille», ont précisé dans un communiqué ses deux enfants adoptifs, Barnaby et Lottie, et ses quatre petits-enfants, ce lundi 6 avril 2020, en annonçant le décès de la célèbre dame âgée de 94 ans.

She was much loved and will be greatly missed by her two children Barnaby and Lottie, and grandchildren Daisy, Oscar, Olive and Toby" pic.twitter.com/tSDLhFQ3Zz — Honor Blackman (@honorblackman01) April 6, 2020

Honor Blackman est devenue une véritable star en 1964, incarnant à l'âge de 38 ans Pussy Galore, partenaire de l'espion britannique James Bond, alors joué par Sean Connery, dans «Goldfinger», le troisième volet de la série.

Si son personnage finit par céder aux charmes de l'espion, la scène où elle rejette ses avances d'une prise d'art martial impeccable, faisant atterrir James Bond sur la paille d'une grange, est l'une des plus célèbres de la franchise.

“Today we mark the passing of a film icon, Honor Blackman who shall forever be remembered as Pussy Galore in Goldfinger. She was an extraordinary talent and a beloved member of the Bond family. Our thoughts are with her family at this time.” Michael G. Wilson and Barbara Broccoli pic.twitter.com/pXnidipKLJ — James Bond (@007) April 6, 2020

«En plus d'être une mère et une grand-mère adorée, Honor était une actrice au talent extrêmement prolifique», ont tenu à lui rendre hommage ses enfants, selon qui la «beauté, le cerveau et les prouesses physiques» côtoyaient chez elle «une voix unique et une véritable éthique de travail».

Honor Blackman a aussi joué dans de nombreuses «productions théâtrales de notre époque», ont-ils rappelé, comme «My Fair Lady», «The Sound of Music» ou encore «Cabaret».

L'actrice était aussi connue pour avoir joué Cathy Gale dans la série des années 1960 «The Avengers».

Les producteurs de la saga Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont rendu hommage sur Twitter à une «icône du cinéma» et à son «talent extraordinaire». «Adieu, Honor Blackman», a pour sa part twitté l'acteur britannique David Walliams. «Elle vivra pour toujours en tant que Pussy Galore dans Goldfinger ». (afp/nxp)