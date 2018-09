Lamjarred, soupçonné de viol, a été écroué

Le chanteur marocain Saad Lamjarred, inculpé fin août en France pour viol, a été placé mardi en détention provisoire, sur décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (sud) après un appel du parquet contre son placement initial sous contrôle judiciaire.

Interpellé le 26 août à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, après la plainte d'une jeune femme pour «faits caractérisés de viol» selon le parquet de Draguignan, et inculpé le 28 août pour viol, la pop star marocaine avait été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire et moyennant une caution de 150'000 euros (quelque 168'860 francs). Le parquet, qui avait requis son placement en détention provisoire, avait fait appel en septembre de la décision du juge des libertés et de la détention. (afp/nxp)