Le corps de la petite-nièce de JFK a été retrouvé

Le corps de la petite-nièce de John F. Kennedy, Maeve Kennedy McKean, a été retrouvé, ont indiqué les médias américains. Elle était portée disparue depuis jeudi.

Maeve Kennedy McKean, 40 ans, n'était pas revenue d'une sortie en canoë avec son fils Gideon, 8 ans, dans la baie de Chesapeake, dans la région de Washington. Les recherches pour retrouver le corps de Gideon vont reprendre, a précisé le Washington Post, citant la police de l'Etat du Maryland. La famille avait annoncé samedi que Maeve et son fils étaient présumés morts.

