Michel Houellebecq s'est marié

Carla Bruni, l'épouse de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, a assisté au mariage du célèbre écrivain.

«Mille voeux de bonheur à Lysis et à Michel Houellebecq pour leur merveilleux mariage et merci de nous avoir laissé partager votre bonheur», écrit Mme Bruni à côté d'une photo du couple en noir et blanc.

Carla Bruni annonce le mariage de Michel Houellebecq sur Instagram

(ats/nxp)