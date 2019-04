Mort de l'acteur de «Dallas» Ken Kercheval

L'acteur Ken Kercheval, qui durant des années a incarné Cliff Barnes, ennemi juré de J.R. Ewing dans la sérié télévisée «Dallas», est mort à l'âge de 83 ans, a-t-on appris mercredi auprès du funérarium où son corps a été transporté.

Le comédien, éternel souffre-douleur de J.R au cours des 14 saisons de la série, s'est éteint dimanche à Clinton, petite ville de l'Indiana (centre-est des Etats-Unis) où il avait grandi, selon des médias américains. Ses obsèques se dérouleront dans l'intimité, a déclaré à l'AFP une responsable du funérarium de Clinton, sans en révéler la date.

Né en 1935 dans l'Indiana, le comédien avait débuté à Broadway dans les années 1960 et a également occupé des rôles secondaires dans de nombreuses séries et films de cinéma avant de connaître le succès dans «Dallas».

Alcoolique durant 20 ans, Ken Kercheval était également un très gros fumeur et avait contracté un cancer du poumon, dont une partie lui avait été retirée en 1994. Ken Kercheval et Larry Hagman, qui jouait le machiavélique J.R., sont les deux seules vedettes de la série à avoir figuré dans chacune des saisons de «Dallas», entre 1978 et 1991. Larry Hagman est mort en 2012... à Dallas. (afp/nxp)