On sait où est né le petit Archie

La presse britannique a publié vendredi le certificat de naissance du petit Archie, le premier enfant du prince Harry et de son épouse Meghan, révélant le lieu de naissance, jusqu'ici inconnu, du nourrisson : l'hôpital privé Portland, à Londres.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de son nom complet, a vu le jour le 6 mai dans cet établissement se présentant comme le «seul hôpital privé au Royaume-Uni dédié aux soins de santé des femmes et des enfants».

Situé dans le centre de la capitale britannique, à deux pas du Regent's Park, l'hôpital précise s'occuper de «plus de 1500 accouchements par an» et proposer une «gamme complète d'options» pour les naissances.

Meghan et le petit Archie, septième dans l'ordre de succession au trône britannique, ont rapidement rejoint leur domicile, Frogmore Cottage, dans l'enceinte du château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Face au silence des parents sur le lieu de naissance, la presse britannique s'était interrogée sur la possibilité que l'enfant ait pu naître dans cette résidence.

«Prince» et «princesse»

Fait insolite, en tout cas pour qui n'est pas de la famille royale, dans le champ du certificat de naissance réservé aux «occupations» des parents, on peut lire : «prince» et «princesse» du Royaume-Uni.

Meghan, une ancienne actrice américaine, y est présentée comme «Rachel Meghan Son Altesse Royale La Duchesse de Sussex» et Harry, petit-fils de la reine Elizabeth II, comme «Son Altesse Royale Henry Charles Albert David Duc de Sussex». Point de titre de noblesse pour l'enfant, conformément au voeu de ses parents.

Meghan Markle gave birth to baby Archie in Portland Hospital in Westminster lo que más me gusta es que la prensa británica no se entero de nada y quedo hasta ridiculizándola ???????????????????? https://t.co/a7RssZVDGP