Pierre Bellemare est mort

L'animateur Pierre Bellemare, figure de la radio et de la télévision française, conteur d'histoires et père du télé-achat en France, est mort samedi à l'âge de 88 ans, a annoncé dimanche le vice-PDG d'Europe 1 Laurent Guimier.

«Pierre Bellemare, inventeur de la radio moderne, voix historique, pilier, de la famille Europe 1 nous a quittés», a tweeté le patron de la radio, qui s'est dit «très ému».

Né le 21 octobre 1929 à Boulogne-Billancourt, Pierre Bellemare a produit et animé de nombreuses émissions de radio et de télévision à partir des années 1950 avant de mettre sa voix chaleureuse au service du téléachat. Il avait importé l'usage du prompteur des États-Unis.

Son décès a suscité des hommages dans le monde des médias. Pierre Lescure, cofondateur et ancien PDG de la chaîne de télévision Canal , actuel président du Festival de cinéma de Cannes, a salué «une vie d'histoires racontées comme personne, de sa voix reconnaissable entre toutes, une vie de création et de projets».

«Mon Pierre notre fou rire dans En toutes lettres quand nous animions ensemble sur France 2 restera à tout jamais dans ma mémoire», a tweeté l'animateur Julien Courbet. «Tu as inventé les émissions où l'on défend les gens. Tu étais un prince un génie. Tu vas me manquer».

