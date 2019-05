Rihanna et LVMH lancent une marque de luxe

Le géant du luxe LVMH, détenu par l'homme d'affaires français Bernard Arnault, annonce vendredi le «lancement imminent», au printemps, avec la diva de la pop Rihanna, d'une marque de luxe englobant prêt-à-porter et maroquinerie dont le siège sera à Paris.

Le groupe français, propriétaire de Dior, Louis Vuitton, Fendi et Givenchy et «Robyn Rihanna Fenty se sont associés pour créer une nouvelle maison de luxe», précise LVMH dans un communiqué. «La marque incarne sa vision de la mode, tant sur ses créations de prêt-à-porter, souliers et accessoires, que sur ses choix en termes de distribution et communication», poursuit-il.

C'est la première maison de mode créée ex nihilo au sein du groupe LVMH depuis Christian Lacroix en 1987, a précisé un porte-parole à l'AFP. Elle sera dirigée par une femme - une autre première pour le groupe - qui «en donnera l'inspiration artistique». Elle verra le jour «en mai ou juin», a-t-il ajouté.

Habituée des défilés

Née à la Barbade, la star âgée de 31 ans qui possède déjà la marque de sportswear à succès Fenty, est une habituée des défilés de mode - en particulier ceux de la maison Dior -, et s'est également révélée être une créatrice avisée.

Outre sa ligne Fenty, elle a contribué à augmenter les ventes chez Puma lorsqu'elle en était la directrice créative. La chanteuse s'est également lancée dans la lingerie et est devenue une puissante «influenceuse», avec ses fans et sept millions de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux.

big day for the culture.

thank you Mr.Arnault for believing in this little girl from the left side of an island, and for giving me the opportunity to grow with you at @LVMH https://t.co/6ToY8MkDQB pic.twitter.com/Q9eF35576T