Schweinsteiger et Ivanovic sont parents

L'ancien capitaine de l'équipe d'Allemagne de football Bastian Schweinsteiger et l'ex-numéro 1 mondiale de tennis Ana Ivanovic ont annoncé lundi la naissance de leur premier enfant. «Bienvenue dans ce monde, notre petit garçon!», ont-ils écrit sur leurs pages respectives du réseau social Instagram.

Welcome to the world our little boy!:bébé::couleur_de_peau-3: We are so happy.:cœur: @AnaIvanovic pic.twitter.com/j5Kp6u0CiJ

Welcome to the world our little boy :cœur_bleu:. Words can not describe the joy and the happiness we feel in our hearts! @BSchweinsteiger :famille: pic.twitter.com/Mk8lyJFwvh