Shakira verse 20 millions d'euros au fisc espagnol

La chanteuse colombienne Shakira, star mondiale de la pop, a versé au fisc espagnol plus de 20 millions d'euros dans le cadre du conflit l'opposant au Trésor, qui lui repproche de ne pas avoir déclaré ses revenus entre 2011 et 2014, rapporte le quotidien El Periodico.

«Les plus de 20 millions déboursés par la chanteuse colombienne correspondent à un exercice qui est déjà prescrit (et ne peut faire l'objet de poursuites pénales), celui de 2011, mais que le Trésor lui réclamait par la voie administrative», a affirmé ce quotidien catalan mardi.

En couple avec un footballeur barcelonais

Shakira, compagne du défenseur star du FC Barcelone Gerard Piqué depuis 2011, a deux enfants avec lui, scolarisés à Barcelone.

La chanteuse aurait versé la somme afin de pouvoir ensuite présenter un recours administratif contre cette décision, assure encore le journal.

Le ministère public enquête toujours en revanche sur les années 2012 à 2014, l'administration des impôts estimant qu'elle aurait dû être, d'un point de vue fiscal, résidente en Espagne, a expliqué mardi un porte-parole du parquet de Barcelone, José Miguel Company.

L'artiste de 41 ans n'est officiellement résidente en Catalogne que depuis 2015. Auparavant, elle était domiciliée aux Bahamas.

Les représentants de Shakira argumentent que l'essentiel de ses revenus était tiré jusqu'en 2014 de ses tournées internationales et qu'elle n'avait pas passé plus de six mois par an en Espagne, seuil au-delà duquel la résidence fiscale est obligatoire. Le parquet doit indiquer d'ici en juin s'il la poursuit pour des délits fiscaux.

Shakira, connue pour des hits comme «Waka waka», l'hymne de la Coupe du monde de football de 2010, devrait reprendre ses tournées cette année, après un an de pause lié à un problème aux cordes vocales. (afp/nxp)