Sylvie Vartan ironise sur Mamie Rock

Sylvie Vartan, maman de David Hallyday, sort de son silence. Lundi matin sur les ondes d'Europe 1, la première femme de Johnny a fait une mise au point concernant la bataille juridique qui divise le clan de l'icône du rock. Son fils a en effet lancé avec Laura Smet une action judiciaire contestant le testament de leur papa.

«J’ai été rattrapée par l’actualité brûlante. Tous les jours, on nous sort une nouveauté, un témoignage, un testament. Je suis hallucinée de voir cette hémorragie médiatique, c’est fou. Ça me dérange beaucoup. Je m’étais cantonnée à faire un communiqué et je me trouve mêlée à une histoire qui ne me regarde pas », a -t-elle expliqué.

«Quel est son passé artistique?»

La chanteuse en a profité pour s'en prendre à Élyette Boudou, alias Mamie Rock, la grand-mère de Laeticia, qui gère tout le business de Johnny. «Je ne connais pas cette dame. La grand-mère a l’air très sympathique, mais je ne sais pas quel est son passé artistique, elle était peut-être artiste quand elle était jeune, je ne sais pas. Mais c’est comme si moi, vous appreniez demain que j’allais diriger les Galeries Lafayette ! C’est quand même insensé».

Elle a insisté sur le fait que son fils serait plus légitime qu’Élyette Boudou pour gérer le patrimoine artistique de Johnny. «Mon fils est né artiste, il a joué avec son papa. Il a été montré en tant qu’artiste depuis son plus jeune âge, il est né avec ses baguettes à la main».

Élyette Boudou joue un rôle clé dans les affaires du chanteur décédé puisqu'elle se trouve à la tête des éditions musicales Pimiento Music, qui gèrent les droits d'édition du chanteur. Elle est aussi gérante de la SARL Mamour, «créée pour encaisser les 8 millions d'euros d'avances et 80% des profits de la tournée Jamais seul de 2012», explique Le Figaro.

