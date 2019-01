Taille 40 et «trop grosse» pour les designers

La chanteuse américaine Bebe Rexha, qui s'habille en taille 40, a poussé un coup de gueule contre plusieurs designers qui ont refusé de la vêtir pour la cérémonie des Grammys car elle était «trop grosse». «Mon équipe a contacté de nombreux designers et beaucoup d'entre eux ne veulent pas m'habiller parce que je suis trop grosse», a déclaré la New-Yorkaise sur son compte Twitter.

Im sorry, I had to get this off my chest. If you don’t like my fashion style or my music that’s one thing. But don’t say you can’t dress someone that isn’t a runway size. We are beautiful any size! Small or large! Anddddd My size 8 ass is still going to the Grammys. #LOVEYOURBODY pic.twitter.com/0nqdjXf0Dw