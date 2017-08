Taylor Swift fond en larmes au tribunal

Taylor Swift a fondu en larmes lundi lors du procès qui l'oppose à David Mueller, un DJ qu'elle accuse d'avoir attrapé ses fesses lors d'une séance photo en 2013, en entendant l'avocat de son adversaire répéter qu'elle se trompait.

Gabriel McFarland, l'avocat de l'ex-animateur radio, a insisté lors de sa plaidoirie finale sur l'absence de motif de son client: «je ne sais pas quel genre de personne attrape ou touche de façon déplacée une superstar musicale, mais ce n'est pas cet homme». Il a répété que la chanteuse se trompait lorsqu'elle affirme que Mueller a glissé sa main sous sa jupe et a «attrapé ma fesse nue» lors de cette séance-photo avant un concert au Pepsi Center de Denver, le 2 juin 2013.

Mère en larmes

La mère de l'icône blonde Andrea Swift avait aussi les larmes aux yeux et a tendu des mouchoirs en papier à sa fille, qui s'est détournée du public pour s'essuyer les yeux et se moucher. «Est-ce que des agresseurs comme David Mueller ont le droit de poursuivre leur victime ? Taylor Swift dit non», a répliqué l'avocat de la vedette, Doug Baldridge, devant le jury au tribunal fédéral de Denver (Colorado, ouest des Etats-Unis).

David Mueller réclamait trois millions de dollars de pertes de revenus et indemnités dans sa plainte déposée en septembre 2015, qui cible également la mère de la chanteuse, Andrea Swift, et son manager Frank Bell. Il les accuse d'avoir provoqué son licenciement et ruiné sa carrière radiophonique. La pop-star avait contre-attaqué en octobre 2015, accusant le DJ d'agression sexuelle et ne demande qu'un dollar symbolique. (afp/nxp)