A$AP Rocky est rentré à Los Angeles

Le rappeur américain A$AP Rocky est arrivé à Los Angeles après sa remise en liberté par un tribunal suédois en attendant le verdict dans une affaire d'agression, ont annoncé des médias américains samedi.

L'artiste de 30 ans, de son vrai nom Rakim Mayers, est arrivé vers minuit vendredi soir (9h) à bord d'un jet privé en provenance de Stockholm, selon les chaînes de télévision ABC et CBS.

«Le rappeur était aux anges», affirme TMZ, site spécialisé dans les célébrités, en décrivant un A$AP Rocky souriant, prenant des photos et donnant l'accolade à des fans.

