Berlusconi quitte sa compagne de 34 ans

Silvio Berlusconi s'est séparé officiellement de sa compagne Francesca Pascale, 34 ans, après douze ans de vie commune. Le milliardaire de 83 ans fréquente désormais une femme 54 ans plus jeune que lui.

L'ancien premier ministre italien et Francesca Pascale «restent amis», a précisé mercredi son parti politique, Forza Italia, dans un communiqué. Francesca Pascale, qui a un jour confié dans une interview qu'elle demandait chaque jour à l'ex-Cavaliere de l'épouser, semble avoir été prise par surprise et a fait part de son «étonnement», selon le quotidien La Repubblica.

«Il restera pour toujours cher à mon coeur. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et j'espère qu'il trouvera quelqu'un qui prendra soin de lui comme je l'ai fait moi-même», a confié la jeune femme, remarquée par Berlusconi quand elle avait fondé un fan club à sa gloire.

Mannequin et députée

Déjà divorcé deux fois, il aurait succombé aux charmes d'un mannequin de 30 ans, Marta Fascina, une parlementaire de son parti. La presse people s'est faite l'écho de sa nouvelle relation, conduisant Francesca Pascale à affirmer au magazine Novella 2000 que sa jeune rivale parlementaire dormait chez Berlusconi uniquement pour être disponible immédiatement pour des réunions de travail.

