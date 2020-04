Céline Dion reporte sa tournée européenne

Céline Dion reporte sine die «les premiers mois de sa tournée européenne», du 21 mai au 25 juillet, «ne sachant pas quand les choses reviendront à la normale» en raison de la pandémie de coronavirus.

Ce report représente 28 concerts dans 19 villes européennes du «Courage world tour». Son entourage travaille «à la reprogrammation» avec le souci d'annoncer «autant de dates que possible, dans la mesure ou les conditions de sécurité permettent d'organiser des événements dans chacune des villes», selon un communiqué transmis à la presse.

La tournée mondiale - 52 shows à guichets fermés jusque-là avant la mise entre parenthèses - avait débuté en septembre à Québec, avant de s'interrompre en mars en raison du coronavirus. Céline Dion devait venir les 2 et 3 juin à Zurich et le 20 juillet au Paléo Festival à Nyon.

I look forward to the days when we can once again share the joys of singing and dancing together. // J’attends avec impatience le jour où nous pourrons encore partager ensemble notre joie de chanter et de danser. - Céline xx…#CourageWorldTour pic.twitter.com/qtZAyropVO