La condamnation de Cosby confirmée en appel

La condamnation de Bill Cosby pour agression sexuelle a été confirmée mardi en appel par la Cour supérieure de Pennsylvanie, douchant les espoirs du comédien américain d'être innocenté.

Condamné en septembre 2018 à une peine minimum de trois ans de prison, Bill Cosby, qui est depuis en détention, a encore la possibilité de saisir la Cour suprême de Pennsylvanie, plus haute juridiction de l'Etat. Sollicitée par l'AFP quant à un possible recours devant cette instance, qui peut choisir de l'examiner ou non, l'avocate de Bill Cosby, Kristen Weisenberger, n'a pas donné suite.

Le créateur de la série «The Cosby Show» avait été reconnu coupable par un tribunal de Norristown (Pennsylvanie) d'avoir agressé sexuellement Andrea Constand, une femme qu'il avait invitée à son domicile en 2004.

Même si le premier procès s'était tenu en juin 2017, la condamnation était considérée comme la première de l'ère #MeToo et une victoire dans la lutte contre les violences sexuelles visant les femmes. Bill Cosby a été accusé par des dizaines de femmes mais les faits concernant Andrea Constand sont les seuls à avoir fait l'objet de poursuites pénales.

La «corruption» du système judiciaire

Dans une décision longue de 94 pages, rédigée par le juge John T. Bender au nom des trois magistrats qui avaient examiné le dossier et consultée par l'AFP, la Cour supérieure a rejeté tous les arguments de l'appel.

Bill Cosby faisait notamment valoir que le juge de première instance, Steven O'Neill, avait fait preuve de partialité, ou qu'un des jurés aurait fait part, avant le début du procès, de sa conviction que l'acteur américain était coupable. La procédure d'appel se fait uniquement par écrit et ne donne pas lieu à un nouveau procès.

Après la publication du jugement, l'épouse du comédien, Camille Cosby, a dénoncé la «corruption» du système judiciaire de Pennsylvanie, contre laquelle elle entend se battre, selon une déclaration transmise à l'AFP. Pour elle, il faut «purger» cette organisation «raciste» et «incestueuse».

Dans une déclaration transmise à l'AFP par ses services, le procureur du comté de Montgomery, Kevin Steele, s'est dit «très satisfait» de la décision rendue mardi. «Le monde est à jamais changé grâce à la bravoure d'Andrea» Constand, a déclaré le procureur.

«Cette décision est une victoire importante pour les droits des victimes», a réagi Gloria Allred, avocate spécialisée qui représente plusieurs victimes présumées de Bill Cosby, dans un communiqué. Le jugement devrait, selon elle, «envoyer aux hommes de pouvoir le message selon lequel ils s'exposent à des conséquence sérieuses s'ils abusent sexuellement de femmes». (ats/nxp)