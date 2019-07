Laurence Boccolini: «J'ai failli mourir»

L'émission de téléréalité diffusée sur TF1 et présentée par Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne tourne ses épisodes au parc Kruger, en Afrique du Sud. Les onze célébrités qui y participent vivent dans un campement précaire et doivent relever une série de défis.

Or, durant le tournage, la célèbre présentatrice Laurence Boccolini a été victime d'une infection qui a ensuite été mal soignée. Au micro de RTL, l'animatrice a confié avoir frôlé la mort. (nxp)