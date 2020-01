La rappeuse Cardi B tentée par la politique

La rappeuse Cardi B, connue pour ses attaques contre Donald Trump et son soutien à Bernie Sanders, envisage de faire de la politique: c'est ce qu'elle a tweeté dimanche, en évoquant la possibilité de briguer un poste au Congrès.

«Je crois que je veux faire de la politique. J'aime vraiment le gouvernement, même si je ne suis pas d'accord avec le gouvernement», a indiqué la rappeuse de 27 ans sur son compte Twitter, suivi par 8,7 millions de personnes.

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment

«Je crois vraiment que si je reprends des études et que je me concentre, je pourrais faire partie du Congrès», a-t-elle ajouté plus tard. «Sérieux, j'ai tellement d'idées sensées. J'ai juste besoin de deux-trois ans d'études et je peux changer les choses».

I do feel like if I go back to school and focus up I can be part of Congress.I deadass have sooo much ideas that make sense.I just need a couple of years of school and I can shake the table .