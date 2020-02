Snoop Dogg s'excuse après avoir insulté une présentatrice

Le rappeur Snoop Dogg s'est excusé mercredi pour avoir insulté une célèbre présentatrice de télévision qui avait évoqué l'ancienne accusation de viol contre la star du basketball Kobe Bryant, décédée le 26 janvier.

«Je présente mes excuses», a déclaré le rappeur sur Instagram, regrettant d'avoir «publiquement démoli» la présentatrice de CBS Gayle King, et d'avoir été «irrespectueux».

La polémique est née d'un extrait d'un long entretien réalisé par Gayle King, animatrice de la matinale très regardée de la chaîne, avec Lisa Leslie, l'une des vedettes de la WNBA, la ligue féminine nord-américaine de basket-ball, et amie de longue date du joueur défunt.

L'extrait, diffusé mardi sur le compte Twitter de la chaîne, est consacré à l'accusation de viol qui avait visé le joueur des Los Angeles Lakers en 2003.

Snoop Dogg, amongst other celebrities, had a mouthful for CBS Morning News Host Gayle King for her interview w/ Lisa Leslie pressing her on the 2004 sexual assault case vs the late Kobe Bryant



First part of the clip is what Gayle said and the second part is Snoop's response. pic.twitter.com/MkV5VhvLAB