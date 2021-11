Dans ma rue – Street food d’ici – Pepper Jack fume ses burgers locaux À Morges, l’enseigne propose des burgers à base d’ingrédients de producteurs régionaux sous le label Fait Maison. David Moginier

L’entrée de gamme, c’est le Martin Cheese, accompagné de frites maison et d’un verre de sirop à choix. DMOG

Où: grand-Rue 21, 1110 Morges

Quoi: Alessandra au comptoir et son compagnon Martin en cuisine proposent des burgers 100% locaux et fait maison. Les pains viennent d’un boulanger à qui ils ont confié leur recette, la viande d’un élevage respectueux du coin, comme les fromages ou les légumes. Martin, ancien hockeyeur, confectionne lui-même ses sauces, souvent à choix. La carte est riche, depuis le simple Martin Cheese jusqu’au Flame (flambé à l’abricotine) ou au Smoked, fumé sous cloche. Et trois versions végétariennes régaleront les amateurs.

Le tout est copieux, à des prix différents des fast-foods, et s’accompagne, en menu, de délicieuses frites country épicées et de sirops maison. En plus, la terrasse est jolie à côté de sa fontaine.

Quand: mardi à jeudi, 11 h 30-14 h et 18 h 30-21 h. Vendredi et samedi, 11 h 30-14 h 15 et 18 h 30-21 h 15.

Combien: de 12 fr. 90 le Martin Cheese à 23 fr. 90 le Smoked, ajoutez 5 fr. pour le menu.

On vous recommande: le Gisèle, bœuf, gruyère, oignon confit, carotte et sauce Cayo (aux parfums cajun), est voluptueux et frais. Et bien sûr, pour les gros appétits, le Smoked, bœuf, double cheddar, quadruple bacon, salade, mayo chili et fumée, fait la réputation de la maison.

Un petit truc pour la route: demandez au comptoir les desserts maison aux accents américains.

David Moginier couvre l'actualité gastronomique et des vins. Il est également coresponsable de la rubrique des portraits et est secrétaire général de la rédaction. @grizzlymog

