Signé Lausanne – Levez le nez - Perchés en hauteur, les Lego en plâtre s’offrent aux yeux les plus affûtés

Levez le nez – Perchés en hauteur, les Lego en plâtre s'offrent aux yeux les plus affûtés Avec ses œuvres collées en 2018, l'artiste français GLR veut réveiller le côté enfantin qui sommeille chez les passants. Mathieu Signorell

L'artiste GLR pose des petites statuettes en plâtre LEGO dans les rues du monde entier. Trois spécimens sont à Lausanne. Florian Cella

Ils sont bien difficiles à trouver, les bonshommes Lego en plâtre perchés sur certains bâtiments lausannois. À l’origine, lorsque l’artiste français GLR les avait collés en 2018, ils étaient trois. Mais depuis lors, l’un d’eux s’est fait subtiliser.

Où sont-ils? Le disparu trônait sur un chemin du Vieux-Lausanne, visible depuis l’esplanade de la cathédrale. Ses deux frères (un doré et un gris-bleu, orné d’un cœur estampillé «amour») s’offrent toujours aux regards les plus affûtés.

En art urbain, ce serait un sacrilège de vous révéler où ils se trouvent. Donnons plutôt deux indices. L’un se trouve entre Saint-François et Bessières. L’autre nargue les passants dans le quartier Chauderon-Terraux-Bel-Air-Saint-François.

«Les placer demande parfois quelques acrobaties, explique GLR au téléphone. Mon but est de nous rappeler qu’il ne faut pas oublier l’enfant qui sommeille en nous, même si nous grandissons. Le Lego, c’est vraiment le jouet avec lequel tous les enfants ont joué et le but est de rappeler de bons souvenirs à celui qui le voit.»

Les deux bonshommes restants font partie d’une grande famille, dont tous les autres membres se trouvent en France, notamment dans le sud du pays et autour de Pontarlier, là où réside GLR. «Certains sont au ras du sol, d’autres très hauts, d’autres presque invisibles», explique l’artiste.

GLR pense ses œuvres comme éphémères. Le plâtre n’est pas verni afin qu’il s’effrite face au temps qui passe et aux éléments, tandis que la peinture s’éclaircit avec les années. La colle est faite pour s’enlever facilement. L’inspiration pour les couleurs vient de l’humeur du moment, de l’actualité ou du lieu où le bonhomme va s’accrocher.

Actif sur Instagram, GLR a dû revoir à la baisse sa distribution de bonshommes, en raison des restrictions pour voyager et du couvre-feu en France. «Certaines personnes m’en demandent pour leur immeuble. J’en vends parfois, mais ces modèles-là restent à l’intérieur.»

