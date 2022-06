MUSIQUE & SCÈNES | 20% de réduction sur vos entrées – Percussions Festival International Lausanne Un festival de percussions unique au monde du 17 au 19 juin 2022.

Percussions Festival International Lausanne DR

Le Festival international de percussions est une création unique au monde qui se tient à Lausanne du 17 au 19 juin et qui se propose de présenter chaque année les sources de la musique. En effet, à l’origine de toutes les civilisations, on trouve des instruments en bois et en peau. Le Festival se donne pour tâche de magnifier cette partie de l’histoire de la musique avec des groupes de percussions du monde entier: des Japonais, des Afghans, des Sénégalais, des Israéliens et des Européens.

Durant ces trois jours, le Festival propose un ensemble de concerts, de masterclasses et d’animations dans le but de faire découvrir au public la percussion sous tous ses aspects