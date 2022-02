Ville de Lausanne – Pérennisation des aménagements tests à Midi et Benjamin-Constant La Municipalité a réalisé une d’enquêtes de satisfaction et va prendre en compte les améliorations souhaitées par la population.

Dans le quartier de Benjamin-Constant, où des aménagements tests ont été mis en place par la Ville de Lausanne, le mobilier urbain devrait être pérennisé (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Depuis l’été 2020, les quartiers de Midi et Beau-Séjour ainsi que Benjamin-Constant ont accueilli des aménagements tests sous forme de mobiliers urbains et de bacs de végétation. «Sous réserve des procédures légales», la Ville de Lausanne veut désormais pérenniser ces zones, en tenant compte des améliorations souhaitées par la population lors d’enquêtes de satisfaction.

Lors de ce test, les principaux axes de circulation de la zone Benjamin-Constant, proche du centre-ville, sont devenus une zone 30 km/h. Des espaces de rencontre ont été mis en place sur les rues de la Paix et de Marterey, rappelle la Ville lundi dans un communiqué.

Réalisées auprès des usagers, des habitants du quartier ainsi qu’auprès des responsables des différents commerces de la zone, les enquêtes ont mis en avant des retours positifs relatifs aux aménagements tests mais également certaines demandes d’améliorations.

Parmi les critiques émises, l’aménagement routier n’a pas réussi suffisamment à réduire le trafic, à améliorer la sécurité routière et à réduire les nuisances sonores. Les piétons, automobilistes et cyclistes regrettent un manque de lisibilité qui entraîne une certaine confusion.

Ajustements prévus

Pour y remédier, plusieurs ajustements seront apportés dès le début de l’été. Notamment la réorganisation du stationnement deux-roues motorisé et la mise en place d’une nouvelle place de livraison sans possibilité de stationnement sauvage.

Dans un second temps, des ajustements plus conséquents seront mis en place, comme différents aménagements paysagers et plantations, l’amélioration des traversées piétonnes et la modération du trafic. Ces travaux sont prévus courant 2023.

L’enquête a encore relevé que le pic de fréquentation est atteint sur la période de midi, mais reste utilisé en continu sur la journée. Les jours les plus fréquentés, jusqu’à 160 personnes occupent le mobilier urbain.

Nuisances sonores dues au mobilier

Quant à la zone de rencontre du quartier Midi/Beau-Séjour, destination conviviale et fréquentée, des bacs de plantation et du mobilier urbain ont été déployés dans la zone de rencontre sous forme de différentes assises et de tables. L’enquête a révélé que deux tiers des usagers du mobilier l’utilisent plusieurs fois par semaine. Certains jours sont très fréquentés avec jusqu’à 280 personnes dénombrées.

La population a soulevé plusieurs points d’amélioration tels que le souhait de diminuer les nuisances sonores la nuit créées par le mobilier, l’ajout de végétation et de places de stationnement vélo ainsi que la mise en place de dispositifs incitant à ralentir le trafic.

Arbres et jardins

Afin de répondre à ces demandes, la Ville de Lausanne prévoit des aménagements supplémentaires qui permettront d’apaiser les vitesses. Une partie du mobilier urbain sera aussi relocalisée et améliorée et des places de stationnement vélo créées dès le début de l’été.

Dans un second temps, la rue sera végétalisée, avec la création de jardins de poche, de surfaces perméabilisées la plantation de plusieurs arbres. Cette deuxième phase est prévue pour fin 2022.

Les aménagements des deux projets seront présentés en détail aux habitants des quartiers lors d’une balade en compagnie de l’équipe de projet dans les différentes zones.

ATS

