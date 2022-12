Dans son édition du samedi 3 décembre, ce quotidien publiait un éditorial intitulé «Yverdon, ville en pleine transition?» où, entre deux louanges, l’auteur s’étonnait de la modestie de certains de nos efforts, en les comparant à ceux des villes de Lausanne et de Nyon. Petite mise au point.

Si Yverdon est contrainte à la sobriété, c’est d’abord parce qu’elle est pauvre. Ses revenus fiscaux par habitant se montent à 53% de la moyenne cantonale – au départ, elle a donc moitié moins d’argent que la moyenne pour faire son travail, alors que les attentes de sa population sont les mêmes. Les mécanismes de péréquation intercommunale corrigent en grande partie cette inégalité, mais cette aide inclut un plafonnement qui affecte avant tout les villes modestes: à l’instar de Renens, Payerne, Chavannes et Moudon, Yverdon est ainsi plafonnée, à hauteur de 6 millions de francs l’an prochain.

«Yverdon se verra ainsi spoliée de 1,6 million de francs, Renens perdra 900’000 francs, Chavannes 400’000, Moudon 200’000.»

En 2020, afin de résoudre une crise ouverte par la forte hausse des coûts de la cohésion sociale, l’Union des communes vaudoises (UCV) et le Canton passèrent un accord ratifié par le Grand Conseil stipulant une réduction de la part communale à la participation à la cohésion sociale, qui se calcule en points d’impôt. Fin 2021, cet accord fut élargi afin de compenser les effets des baisses fiscales promises par l’État sur les finances des communes, qu’elles ne peuvent qu’appliquer.

Ainsi, en 2023, l’État consacrera 95 millions de francs à cet accord, dont 78 à la réduction de la facture sociale. Cette manne sera répartie entre les communes à raison d’environ deux points d’impôt chacune. En clair: Lausanne gagnera 13 millions de francs, Pully et Nyon plus de 3 millions chacune, Montreux, Vevey et Lutry 2 millions, et ainsi de suite. Toutefois, huit communes abritant 75’000 habitants – un Vaudois sur onze – ne toucheront pas cette ristourne. Yverdon se verra ainsi spoliée de 1,6 million de francs, Renens perdra 900’000 francs, Chavannes 400’000, Moudon 200’000.

Coupables d’être trop pauvres

Pourquoi? Parce que cet accord a été implémenté dans le cadre de la péréquation, ce qui en exclut les communes plafonnées. Une injustice que l’État et l’UCV s’obstinent à maintenir depuis bientôt trois ans, faisant subir une double peine aux communes concernées, coupables d’être trop pauvres, et par ailleurs tenues à bonne distance des négociations en cours entre État et faîtières – contrairement aux communes aisées, fort bien associées: non seulement le plafonnement les tire vers le bas, en en faisant les communes les plus pauvres du canton APRÈS péréquation, mais au surplus il les empêche de bénéficier des fruits des accords de 2020.

Il ne faut pas chercher ailleurs que dans ce mécanisme doublement pénalisant les raisons de la modestie des moyens à disposition d’Yverdon. Et franchement, on ne comprend ni pourquoi ni comment l’État et l’UCV laissent perdurer cette ignominie. Là est le scandale.

Pierre Dessemontet Afficher plus Syndic d’Yverdon-les-Bains, député PS

