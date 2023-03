Dans sa «Réflexion» du 7 décembre, Pierre Dessemontet, syndic d’Yverdon, met en évidence «la double peine des communes plafonnées» dans le système actuel de péréquation. Il relève que huit communes, parmi lesquelles cinq villes (la sienne, Renens, Chavannes, Payerne et Moudon), ne toucheront rien des 78 millions que l’État a consentis aux communes vaudoises, dans le cadre d’un accord conclu avec l’UCV, ces communes étant «plafonnées» dans la péréquation. Or ce sont celles qui ont le moins de revenus fiscaux, en raison de la structure de leur population.

La valeur du point d’impôt par habitant est un indicateur de la richesse de la population (et des entreprises)

d’une commune. Elle se situe pour ces cinq villes entre 18 (Moudon) et 24 (Renens), alors que la moyenne cantonale est à 44. Et, conséquence de ce qui précède, elles ont aussi en commun d’avoir des taux d’impôt communaux (en % de l’impôt cantonal de base) plus élevés que la moyenne cantonale (68): entre 73 à Payerne et 77,5 à Chavannes. Il faut en effet des taux plus élevés aux Communes les plus pauvres pour faire face à leurs tâches de base, puisque leurs contribuables leur rapportent moins; ce qui pénalise tous leurs contribuables, particulièrement les plus gros, il faut le souligner!

«Toute réforme de la péréquation doit aller dans ce sens de diminuer ou supprimer ces inégalités.»

Le système de la péréquation, introduit il y a plus de vingt ans, pour contrer l’initiative du POP pour un taux unique entre communes, corrige en partie ces écarts, mais insuffisamment. Si les taux communaux variaient du simple au triple à l’époque, ils varient actuellement… du simple au double: de 46 à Eclépens à 83 à La Praz! Les Communes pauvres le sont restées et les riches sont devenues plus riches…

Ces écarts entre communes et entre contribuables sont massifs. Bizarrement, cette notion de taux communal, de ses différences et des causes de celles-ci, est absente des débats médiatiques: on entend que Rolle, Pully ou Lutry devraient augmenter leurs impôts en raison de la péréquation et de la facture de la cohésion sociale et on plaint leurs habitants… sans relever que leurs taux d’impôt sont entre 54 et 61, soit… 12 à 23 points de différence avec les villes plafonnées (54 à Lutry contre 77,5 à Chavannes!).

Transparent et juste

Là sont les vraies injustices fiscales à corriger, par exemple en instaurant un taux unique entre les Communes du canton, seul à même de garantir équité et justice fiscale entre contribuables et entre communes. Il amènerait à une baisse d’impôt de 60% des Vaudois. Et le système de répartition des fonds prélevés ne sera pas plus compliqué que celui de la péréquation. Il sera au contraire plus transparent et plus juste! Toute réforme de la péréquation à court ou moyen terme doit aller dans ce sens, celui de diminuer ou supprimer ces inégalités fiscales, pour prélever un impôt juste, équitablement redistribué.

Vincent Keller Afficher plus Député POP Valdemar Verissimo

