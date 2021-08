Portrait de Vincent Cavin – Perfectionniste, l’assistant de Yakin s’estime privilégié Établi au Tessin depuis vingt-deux ans, l’enfant de Donneloye a gravi les échelons au sein de l’ASF et veut aider le sélectionneur national à qualifier l’équipe de Suisse de foot pour la Coupe du monde. Pierre-Alain Schlosser

Passionné de foot et de percussion (ici avec son cajon), Vincent Cavin vit à Bellinzone depuis vingt-deux ans. Chantal Dervey

En 1997, dans les colonnes de «24 heures», Lucien Favre disait de lui le plus grand bien. «Vincent Cavin est au bénéfice d’un abattage énorme, d’une longue passe qu’il n’utilise pas assez, d’un tir longue distance qu’il n’utilise pas du tout. Dans un an je pense qu’il sera un joueur très courtisé.» L’ancien entraîneur de Dortmund et de Hertha Berlin avait déjà l’œil affûté lorsqu’il s’agissait d’apprécier les qualités d’un footballeur.

Nouvel assistant du sélectionneur national, Vincent Cavin a eu le bonheur de partager quatre saisons avec «Lulu», deux à Échallens et deux à Yverdon. Lorsqu’on lui parle de ces années, le Vaudois de 46 ans sort une anecdote pour le moins croustillante. «Je jouais à Échallens, en 1re ligue et Lucien m’avait titularisé contre Renens. Ce jour-là, j’ai été victime de multiples fautes, que l’arbitre aurait dû sanctionner d’un carton. Mais il ne l’a pas fait. Après une nouvelle faute, je me suis levé et j’ai dit: «Mais t’es con ou bien?» Et l’arbitre m’a mis un carton rouge. J’ai pris quatre matches de suspension.»