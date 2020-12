Saut à skis – «Performer sur dix jours, ça n’a rien à voir avec être en forme sur un concours» Killian Peier, dont la saison est terminée depuis sa blessure à un genou, pose son regard sur la Tournée des quatre tremplins qui débute ce lundi. Florian Vaney

Killian Peier passera sa Tournée derrière sa télévision. Keystone

Malgré son obligation de rester tranquille, Killian Peier assure ne pas trop se miner le moral lorsqu’il assiste à une compétition de saut à skis. Alors depuis le début de la saison, le sauteur de La Sarraz regarde religieusement tous les concours de Coupe de monde. Une façon de garder une jambe dans le circuit, pendant que l’autre se remet d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou.

Lui, ça va. Bien sûr qu’il préférerait se trouver comme tout le monde à Oberstdorf, où débute la Tournée des quatre tremplins ce lundi (le premier concours a lieu mardi). Mais en deux mois, le Vaudois est parvenu à prendre un certain recul sur sa situation. «Surtout que je suis dans les temps. J’ai pu recommencer à marcher, à petits pas. J’ai juste encore besoin des cannes pour les choses plus techniques, comme les escaliers. Mon retour? Aucune idée. J’ai décidé de ne me mettre aucune pression, aucun délai. Ça n’attire jamais rien de bon. Et de toute façon, c’est encore tellement loin.»

Granerud, le spectre des Allemands ou un retour autrichien?

Sa Tournée, il la vivra donc derrière sa télévision. Avec comme principal lien avec les événements le groupe Whatsapp qu’il partage avec les athlètes suisses. Et s’il est attendu à Macolin ces prochains jours pour que sa rééducation passe à la vitesse supérieure, il compte bien trouver un moyen de se faufiler jusqu’à un écran à chaque fois que la tension montera. S’il estime qu’il aurait eu un rôle en vue à jouer, lui le médaillé de bronze des derniers championnats du monde? «C’est trop difficile à dire. Performer sur dix jours, ça n’a rien à voir avec être en forme sur un concours. Il y a la régularité, la pression et surtout la météo. On ne peut pas tout maîtriser, le facteur chance joue aussi un rôle.»

Parmi les favoris à un sacre en Allemagne et en Autriche se trouve forcément le Norvégien Halvor Egner Granerud, vainqueur de cinq des sept épreuves de Coupe du monde depuis la reprise. «Il faudra aller le chercher, c’est une certitude. Maintenant, il sera intéressant d’observer comment les Allemands Karl Geiger et Markus Eisenbichler réagissent à la pression de leur public. Et pourquoi pas le retour d’un Autrichien. Je pense à Stefan Kraft par exemple.»

La délégation suisse, elle, devra vraisemblablement se contenter des places d’honneur. «Je suis convaincu que Gregor Deschwanden peut aller chercher plusieurs bons résultats, voire même une place intéressante au classement général de la Tournée. Pour les autres, il sera sans doute davantage question de batailler pour essayer d’obtenir une place dans les trente.» En plus du leader actuel de l’équipe, seul Simon Ammann et Dominik Peter prendront part à la Tournée côté suisse. Killian Peier, lui, les soutiendra tant bien que mal à distance.